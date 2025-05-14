Gümüşhane Üniversitesinde Mezuniyet Töreni Yapıldı

MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Gümüşhane Üniversitesi’nde mezuniyet töreni yapıldı. Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, vicdan sahibi bilim insanları olarak her platformda adaleti savunmayı, zalimin karşısında mazlumun yanında durmayı sürdüreceklerini belirtti. Prof. Dr. Yıldız, dünya çapında kutlamalar yapılırken Gazze’de çocukların bombalarla uyandığını vurguladı. “Filistin halkı açlıkla, zulümle ve yoklukla baş etmeye çalışıyor.” sözleriyle durumu ifade etti.

GENÇLERİN SORUMLULUĞU

Öğrencilerin ülkenin geleceğini inşa edeceğini dile getiren Yıldız, şu şekilde devam etti: “Hangi alanda çalışırsanız çalışın, sorumluluğunuz büyük. Doğruyu aramaktan, hakikatin izini sürmekten ve ahlaki duruşunuzdan asla vazgeçmeyin. Çünkü Türkiye’nin size ihtiyacı var. Çünkü insanlığın size ihtiyacı var. Sizden önceki kuşaklar, bu ülkenin bağımsızlığı için savaştı. Şimdi sıra sizde. Bu ülkenin fikri bağımsızlığını sağlamak, bilimin, teknolojinin ve değerlerimizin izinde ilerlemek sizlerin görevidir.”

İNANÇLI SESSİZLİK KIRILMALI

Üniversite eğitimini lisans düzeyinde birincilikle tamamlayan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sevgi Matur, “Filistin’de, Doğu Türkistan’da ve İslam coğrafyasında pek çok yaşanan zulme karşı, bulunduğumuz her ortamda her platformda, her unvanda daha gür bir sesle konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Zulme karşı duyarsız kalmak, insanlık dışı uygulamaları normalleştirmek anlamına gelir.” şeklinde konuştu.

MEZUNİYETİ KUTLAYAN GENÇLER

Mezuniyet programında eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Prof. Dr. Yahya Doğan, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin son dersini veren konuşmayı gerçekleştirdi. Diplomalarını alan gençler, kep atarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.