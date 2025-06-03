Gümüşhane Yaylalarında Çiçek Festivali

GÜMÜŞHANE YAYLALARINDA ÇİÇEK ŞÖLENİ

Gümüşhane’de bahar mevsiminin gelişiyle yüksek rakımlı yaylalar renk cümbüşüne bürünüyor. Bu görsel şölen, her kesimden insanın dikkatini çekiyor. Bu yılki fazla yağışlar sonucu oluşan bin bir renkteki çiçeklerle dolu yaylaları deneyimlemek isteyen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği’nden 30 sporcu, Torul ilçesi sınırlarındaki Yücebelen köyünün yaylalarında yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce yıllık geleneklerin yaşatıldığı bu yaylaları kapsayan parkur, her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılara eşsiz manzaralar sunarak yürüyüş yapma fırsatı sağladı. Sporcular ilk olarak araçla Minarlı Yaylası’na ulaştı.

YAYLA GÖLÜNDE FOTOĞRAF KEYFİ

Sporcular, çiçek tarlasına dönen yayla ve çiçeklerle kaplı göletin çevresinde bolca fotoğraf çekti. Ardından Büyük Yayla’ya geçen grup, Zigana dağlarından Sarıç dağlarına, Artabel Gölleri Tabiat Parkı’ndan Abdulmusa Zirvesi’ne kadar uzanan birçok zirveyi görme imkanı buldu. Çiçeklerle kaplı yeşillikler arasında, kuş sesleri eşliğinde yüksek çam ağaçları arasından Galimida Mezrası’na ulaştılar. Daha sonra kayalık alanlar ve orman içinden geçerek, sarı çiçeklerle bezeli Livade Yaylası’na vardılar. Burada bir süre dinlendikten sonra 11 kilometrelik etkinliği tamamlayarak Büyük Silve Mahallesi’ne ulaştılar.

DOĞANIN TERAPİSİ

Etkinlik boyunca baharın keyfini çıkaran katılımcılardan psikolog Ömer Baha Turan, doğanın insanlara iyi geldiğini ve stresini orada attığını dile getirerek, “Burada bulunduğum süre zarfında yürüyüşlere katıldım. Birçok ilginç yer ve doğal manzara gördük. Sarı çiçekleriyle ünlü manzara ile karşılaştığımızda çok etkilendim. Dar yollardan ve patikalardan geçtik. Gerçekten eğlenceliydi ve herkesin katılmasını öneririm. Gümüşhane’ye geldiğinizde buradan geçmeden gitmeyin,” dedi.

SARI ÇİÇEKLERİ GÖRMEK İÇİN GELDİLER

Kelkit ilçesinden katılan İlknur Çoban ise, “Sarı çiçekleri görmeye geldik. Beklentimizin çok üzerinde güzel bir manzara ile karşılaştık. Arkadaşlarla yürüyüş yapmak ve doğanın güzelliklerine tanıklık etmek çok keyifliydi. Herkesi yürüyüşlere davet ediyorum. Gördükleri üzerine hayran kalacaklar,” şeklinde konuştu. Şiran ilçesinden gelen Mehmet Tombul da, “Minarlı Yaylası’ndan başlayarak Büyük Yücebelen ve Livade Yaylası’nda parkurumuzu bitireceğiz. Parkur boyunca bizi çok güzel sarı çiçekler, ters laleler ve mor sümbüller karşıladı,” ifadelerini kullandı.