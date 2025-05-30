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Gümüşhane’ye İdare Mahkemesi Kurulacak

GÜMÜŞHANE’YE İDARE MAHKEMESİ KURULUYOR

Gümüşhane’ye İdare Mahkemesi kurulmasıyla ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan karar, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşleri ve Bakan Oluru ile destekleniyor.

YARGI ÇEVRESİ GÜMÜŞHANE VE BAYBURT OLACAK

Yeni kurulacak mahkemenin yargı çevresi, Gümüşhane ile Bayburt’un mülki sınırları içerisinde yer alacak. Mahkemenin varlığı, yerel halk için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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