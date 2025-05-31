Haberler

Gümüşhane’ye İdare Mahkemesi Kurulacak

GÜMÜŞHANE’YE İDARE MAHKEMESİ KURULUYOR

Gümüşhane’ye İdare Mahkemesi kurulmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar, Adalet Bakanlığı tarafından duyuruldu ve İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşleri doğrultusunda Bakan Oluru ile hayata geçirilecek.

YARGI ÇEVRESİ BELİRLENDİ

Kurulacak olan İdare Mahkemesi’nin yargı çevresi, Gümüşhane ile Bayburt’un mülki sınırlarını kapsayacak. Bu gelişme, yerel yargı sisteminin güçlenmesine katkı sağlayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Benzin Ve Mazot Fiyatları Güncel

Araç sahipleri, bu gece akaryakıtlara yapılacak olası zamları araştırıyor. Benzin ve mazot fiyatları ile zam haberleri merak ediliyor. Güncel fiyatlar ve zam detayları için takipte kalın.
Haberler

Serhat Sütlü: “Kazanma Odaklı Oyun Oynadık”

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, Göztepe mağlubiyetinin ardından genç futbolcularla oynadıklarını ve öncelikli hedeflerinin kazanmak olduğunu açıkladı. Ayrıca gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.