Gümüşhane’ye İdare Mahkemesi Kurulacak

GÜMÜŞHANE’YE İDARE MAHKEMESİ KURULUYOR

Gümüşhane’ye İdare Mahkemesi kurulmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar, Adalet Bakanlığı tarafından duyuruldu ve İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşleri doğrultusunda Bakan Oluru ile hayata geçirilecek.

YARGI ÇEVRESİ BELİRLENDİ

Kurulacak olan İdare Mahkemesi’nin yargı çevresi, Gümüşhane ile Bayburt’un mülki sınırlarını kapsayacak. Bu gelişme, yerel yargı sisteminin güçlenmesine katkı sağlayacak.