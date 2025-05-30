Gümüşhane’ye İdare Mahkemesi Kurulacak

GÜMÜŞHANE İLİNE İDARE MAHKEMESİ KURULUYOR

Gümüşhane ilinde İdare Mahkemesi kurulmasına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan bu karar, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşlerini ve Bakan onayını alarak hayata geçirilecek.

YARGI ÇEVRESİ BELİRLENDİ

Kurulacak olan mahkemenin yargı çevresi, Gümüşhane ile Bayburt illerinin mülki sınırlarını kapsayacak. Bu adım, bölgedeki yargı hizmetlerini iyileştiriyor ve hukukun üstünlüğünü sağlamlaştırmayı hedefliyor.