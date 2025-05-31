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Gümüşhane’ye İdare Mahkemesi Kurulacak

YENİ İDARE MAHKEMESİ KARARI

Gümüşhane iline yeni bir İdare Mahkemesi kurulması hakkında karar, resmi olarak yayınlandı. Adalet Bakanlığından gelen bilgiye göre, karar, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri doğrultusunda ve Bakan Oluru ile hayata geçiriliyor.

YARGI ÇEVRESİ BELİRLENDİ

Kurulacak mahkemenin yargı çevresi, Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırları olarak belirlendi. Bu gelişme, bölgedeki idari yargılama süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

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