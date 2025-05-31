Gümüşhane’ye İdare Mahkemesi Kuruldu

YENİ İDARE MAHKEMESİ KURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Gümüşhane’de idare mahkemesi kurulmasına dair alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar, yeni bir idare mahkemesinin kurulduğunu bildirdi ve yürürlüğe girdi.

YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİ

Karara göre, Gümüşhane ilinde bir idare mahkemesi faaliyete geçiyor ve yargı çevresi “Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırları” olarak tanımlanıyor. İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşleri alınarak bu karar alındı.