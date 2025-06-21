Gümüşlü Köyü Su Sorunundan Şikayetçi

GÜMÜŞLÜ KÖYÜ’NDE SULAR KESİK, HALK MAĞDUR

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Gümüşlü Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, sularının akmamasına karşı çözüm talep ediyor. Yaklaşık 40 gündür musluklarından su akmadığını söyleyen köy halkı, bu durumun günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Su kesintisi nedeniyle köydeki temizlik, yemek hazırlığı, kişisel hijyen, hayvancılık ve tarımsal faaliyetler durma noktasına geldi.

SORUNLAR ARTIK DAYANILMAZ HALE GELDİ

Gümüşlü Köyü sakinleri, yetkili mercilere defalarca başvurmasına rağmen kalıcı bir çözüm bulunamadığını belirtiyor. Özellikle yaşlı, hasta ve çocukların bu durumdan oldukça olumsuz etkilendiği ifade ediliyor. Köy halkı, yetkililerden çözüm bekleyerek, “Köyümüzde yaklaşık 40 gündür su yok. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Hayvanlarımız susuz kaldı, tarım tamamen durdu. En önemlisi de hastalarımız, yaşlılarımız ve çocuklarımız bu koşullarda çok zorlanıyor. Yetkililere defalarca bildirmemize rağmen halen çözüm bekliyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Siz basın mensuplarından bu durumu kamuoyuna duyurarak sesimizi yetkililere ulaştırmamıza yardımcı olmanızı istiyoruz” diyor.

HALK İNATLA ÇÖZÜM BEKLİYOR

Gümüşlü Köyü halkı, sorunlarının bir an önce çözülmesini ve suya erişimin yeniden sağlanmasını umut ediyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden acil müdahale bekleniyor.