Gümüşlük’teki Halk Plajı İşgal Ediliyor

GÜMÜŞLÜK’TE HALK PLAJI TEPKİSİ

Bodrum’un Gümüşlük mahallesi, antik kenti ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak, Anayasa ve Kıyı Kanunu ile koruma altına alınmış sahillerin özel işletmeler tarafından işgal edilmesi, bölge halkında büyük tepki yaratıyor. Uzun yıllar boyunca ücretsiz kullanılan Çayıraltı Halk Plajı’nın, sunulan tesislerin kapatılması ve alanın daraltılarak özel bir kuruluşa tahsis edilmesi, bölge sakinleri için bardağı taşıran son damla oldu.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI’NA ELEŞTİRİLER

Halkın denizden ve sahillerden özgürce yararlanmak istemesi, zamanla kısıtlanmaya başlamış. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin bu duruma onay verdiği iddiaları, eleştiri oklarını kendine çevirmiş durumda. Mahalle halkı, “Kıyılar Halkındır” yazılı pankartlarla Belediye Meclis Toplantısı’nda yer almış ve Başkan Mandalinci’den halk plajının durumu hakkında açıklama talep etmişti. Mandalinci, “Hayvan pislikleri üzerinde yatmayın diye şezlong koyduk” demiş olsa da, halk plajının daraltılması hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

Gümüşlük halkı ve çeşitli STK’lar, halk plajının işletmelere verilmesine karşı protesto eylemleri düzenliyor. İşgal edilen alanda gösteriler yapılıyor ve yaklaşık 200 kişi, halk plajının iade edilmesi için dilekçe veriyor. Ancak Gümüşlük halkı, pek çok başvuruya rağmen somut cevap alamadı. Mahalle sakinleri ve tatilciler, bu yasa dışı uygulamanın sona ermesini ve sahillerin halk için geri verilmesini talep ediyor.

KİRLİLİK SORUNLARI SÜRÜYOR

Gümüşlük’te, halk tarafından yapılan su tahlilleriyle kirliliği kanıtlanmış bir başka sorun da dikkat çekiyor. 2022 baharından bu yana, Demirci Deresi’nin insan dışkısı içerdiği ve denize lağım suyu taşıdığı belirlendi. Bu kirliliği, kamu kurumlarına ileten mahalle sakinleri, sorunlarına çözüm bulunmadığını ifade ediyor. Çevre STK’larının da kendi imkanlarıyla çözümler aramasına rağmen, başarı elde edemediklerini belirten vatandaşlar, kıyıların işgal edilmesi ve su kirliliği konularında isyan ediyor.