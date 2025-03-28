Günalan Köyü’nde Korkutan Yangın Çıktı

YANGINDA EV TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Burdur’un merkeze bağlı olan Günalan Köyü’nde meydana gelen yangın, bir evi tamamen yok etti. Mesut Işık’a ait evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİNE RAĞMEN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına yoğun bir şekilde müdahale etti. Ancak, yangın evin tamamını sardı. Uzun süren çabalar sonunda alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ne yazık ki yangın sonucunda ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının çıkış nedenini belirleme çalışmaları devam ediyor.