Günay Güvenç’in Kırmızı Kart Açıklaması

GÜNAY GÜVENÇ’İN KIRMIZI KART SERÜVENİ

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’ın kalecisi Günay Güvenç, 2-1’lik Alanyaspor galibiyetinin devre arasında beklenmedik bir şekilde kırmızı kart gördü. Tecrübeli kaleci, bu duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı. Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Galatasaray, bir penaltı beklemekteydi. İlk yarının bitim düdüğünün ardından sarı-kırmızılıların teknik ekibi ve futbolcuları, bu pozisyona itirazlarda bulundu. Soyunma odasına giderken hakem Yasin Kol’un Günay Güvenç’e kırmızı kart gösterdiği bildirildi.

KALECİ SORUNU VE GÜNAY’IN AÇIKLAMALARI

Günay Güvenç’in oyundan atılması, Galatasaray’ın kulübesinde yedek kaleci kalmamasıyla sonuçlandı. Maçın 57. dakikasında sarı kart görünen kaleci Fernando Muslera’nın sakatlanması veya oyundan atılması durumu, kalecisiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Bu olayın ardından Günay, Beyaz TV’ye açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki kaleci, “Olay sadece benim ve Mevlüthan Abi’nin diyaloğuyla oldu. Hakemlik bir şey yoktu. Bu saçma iftirayı nasıl atabiliyorlar ortaya? Hakeme benim ve Mevlüthan Abi’nin küfürleştiği bilgisi gitmiş. Öyle bir şey hiç olmadı. Zaten Mevlüthan Abi de bunu söylüyor. Ben hakeme söylenen tarzda bir küfür etmedim. Öyle bir şey olsa ben dik durur söylerim zaten. Yapıp da kaçacak birisi değilim. Hakemin raporunda da öyle bir şey yazamaz. Uydurmasınlar öyle şeyler. Bu kul hakkına giriyor” şeklinde konuştu.