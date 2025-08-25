Günaydın Mahallesi’nde Yangın Sürüyor

BALIKESİR’DE YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, Günaydın Mahallesi civarında öğle saatlerinde meydana gelen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgilere göre, arazide başlayan yangın, rüzgar etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alanlara sıçradı.

HELİKOPTERLERLE HAVADAN MÜDAHALE

Yangına, karadan itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Havadaki mücadelede ise helikopterler görev alıyor. Gün batımına kadar helikopterler yangın alanında sortilerini gerçekleştirdi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Ayrıca, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.