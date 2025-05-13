Günaydın: Savunmaya Ne Oldu? Soruşturma İçin!

İMAMOĞLU HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Günaydın, “Savunmanın dokunulmazlığına ne oldu? TCK 128’e, ilgili Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına ne oldu?” diyerek eleştirisini dile getirdi.

SAVCILARA YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Günaydın, “Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı ve yarın cezaevi Segbis odasında ifadeye çağrıldı. Peki sebep ne?” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun 15.5 milyon oy alarak CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olduğu 23 Mart 2025 sabahında tutuklandığını hatırlatan Günaydın, “İki savcıya yönelik sözleri nedeniyle ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ isnadıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılıyor” dedi.

KAYBOLANLARA SESLENİYOR

Günaydın, “Soralım, savunmanın dokunulmazlığına ne oldu? TCK 128’e, ilgili Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına ne oldu?” diyerek sorular yöneltti. Ayrıca, “Soruşturma-ifade-kovuşturma-ceza sarmalı içinde kaybolanlara sesleniyorum: Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar” sözleriyle hukukun işlemesi gerektiğini vurguladı.