Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı: 17 Mart 2025

KÜRESEL PİYASADA PETROL FİYATLARINDA DALGALANMA

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, akaryakıt fiyatları da günlük bazda değişiklik göstermeyi sürdürüyor. Son zamanlarda motorin ve benzine gelen artışlar, sürücülerin dikkatini çekiyor. 17 Mart 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merak konusu haline geliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 17 Mart 2025 tarihi itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına herhangi bir zam yapıldı mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 17 Mart 2025 itibarıyla şu şekildedir:

Benzin Fiyatı:

Motorin (Mazot) Fiyatı:

LPG Fiyatı:

Bu dönemde akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip etmek, sürücüler için büyük önem taşıyor.