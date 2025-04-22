Güncel Akaryakıt Fiyatları Araştırılmakta

Vatandaşların dikkatle takip ettiği akaryakıt fiyatları, sürekli olarak araştırılmakta. Araç sahipleri, “güncel benzine zam geldi mi”, “benzine indirim var mı” ve “mazota zam var mı” gibi sorularla benzin ve mazot fiyatlarının en güncel değerlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte, en son verilerle belirlenen akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

22.04.2025 tarihindeki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 45,16 TL; Motorin TL/lt: 44,38 TL; Motorin (Excellium) TL/lt: 44,38 TL; Fuel Oil TL/Kg: 26,53 TL. Akaryakıt fiyatlarına ulaşmak için ilgili bağlantılara tıklanabilir.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru göz önüne alınıyor. Belirli bir fiyat değişim farkı ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.