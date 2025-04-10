Güncel Akaryakıt Fiyatları Düşüyor

KÜRESEL PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu süreçte akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik gösteriyor. Son zamanlarda motorin ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 10 Nisan 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını sorguluyor.

BENZİN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

10 Nisan 2025 itibarıyla benzin fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemlendi. Litre başına 2 lira 24 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Bu gelişme ile İstanbul’da benzinin litresi 44,65 TL, Ankara’da 45,22 TL, İzmir’de ise 45,58 TL seviyelerine geriledi.

MOTORİN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Motorin fiyatları da kısa süre önce benzer şekilde düşüş gösterebildi. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler ise döviz kuru hareketliliği ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Güncel fiyatları düzenli olarak takip etmek, araç sahipleri için önemli bir konu.

GÜNCEL FİYAT BEKENTİLERİ

Benzin fiyatlarında iki günde toplam 3,5 TL’lik bir düşüş bekleniyor. Buna ek olarak, benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 26 kuruşluk yeni bir indirim daha öngörülüyor. Uygulanan 2 lira 24 kuruşluk indirimle toplamda iki günlük fiyat düşüşü 3 lira 50 kuruş seviyesine ulaşacak.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı: 44.65 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı: 44.31 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin fiyatı: 44.50 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı: 44.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Ankara ve İzmir’deki fiyatlar ise şu şekildedir:

Ankara’da benzin litre fiyatı: 45.22 TL

Ankara’da motorin litre fiyatı: 45.06 TL

Ankara’da LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir’de benzin litre fiyatı: 45.58 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 45.41 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 27.24 TL