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Güncel Akaryakıt Fiyatları Hemen Araştırılmakta

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON GELİŞMELER

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında meydana gelen zamlar, gündemde sıkça yer almakta. Özellikle benzin ve mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşlar için önemli bir konu haline geliyor. Bu nedenle, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı, kaç TL?” gibi sorular, günlük olarak merak edilen konular arasında yer alıyor. Ayrıca araç sahipleri, “güncel benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi sorularla akaryakıt fiyatlarının durumunu öğrenmek istiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

18.04.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 45,15 TL, motorin litre fiyatı 44,37 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı ise 44,37 TL olarak belirlenmiştir. Fuel Oil fiyatı ise kilogram başına 25,72 TL olarak güncellenmiştir.

FİYAT HESAPLAMALARI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru dikkate alınıyor. Bu hesaplama ile ulaşılan fiyat, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlarla rekabet ve serbesti nedeniyle küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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