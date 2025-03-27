Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

YENİ ZAMLAR VE GÜNCEL FİYATLAR

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında artış yaşanması, güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak vatandaşların aklında birçok soru getiren bir konu oluyor. Özellikle benzin litre fiyatı ne kadar, mazot litre fiyatı kaç TL gibi sorular, günlük olarak araştırılan konular arasında. Araç sahipleri ayrıca “Güncel benzine zam geldi mi?”, “Benzine indirim var mı?”, “Mazota zam var mı?” gibi soruları da yanıtlamak için takip ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI 27.03.2025

27.03.2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde belirleniyor: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 46,72 TL, motorin litre fiyatı 46,83 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 46,83 TL ve Fuel Oil kilogram fiyatı 27,38 TL olarak belirleniyor. Araç sahipleri bu fiyatlar üzerinde sürekli araştırma yapıyor.

FİYATLARIN HESAPLANMA ŞEKLİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ile kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.