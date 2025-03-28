Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

AKARYAKIT ZAM HABERLERİ VE FİYATLAR

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına yapılan zamlar, vatandaşların gündeminde sürekli olarak yer alıyor. Bu durum, benzin litre fiyatının ne kadar olduğu ve mazot litre fiyatının kaç TL olduğu gibi soruların günlük olarak araştırılmasına neden oluyor. Ayrıca, güncel olarak benzine zam gelip gelmediği ya da indirim olup olmadığı gibi konular da araç sahipleri tarafından sıkça sorgulanıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

28 MART 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

28.03.2025 tarihindeki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 46,72 TL, motorin litre fiyatı 46,83 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 46,83 TL ve fuel oil kilogram fiyatı 27,38 TL olarak belirlenmiştir.

FİYAT HESAPLAMALARINDAKİ SÜREÇ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç olarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı içinse Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru izleniyor. Bu süreç sonucunda elde edilen fiyat, belirli bir değişim ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatını oluşturuyor. Dağıtım firmaları, rekabet ve serbesti nedeniyle fiyatlarda küçük değişiklikler yapabiliyor.