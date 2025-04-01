Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar son günlerde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu nedenle, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı ne kadar?” gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Ayrıca, araç sahipleri “güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı?” gibi sorularla akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

01.04.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 46,72 TL/lt

– Motorin: 46,83 TL/lt

– Motorin (Excellium): 46,83 TL/lt

– Fuel Oil: 27,78 TL/Kg

AKARYAKIT FİYAT HESAPLAMALARI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu hesaplamalardan sonra dağıtım şirketleri tarafından belirlenen fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalara ve bölgelere göre ufak değişiklikler gösterebiliyor.