Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına yapılan zamlar, günlük olarak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle benzin ve mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar, “Benzin litre fiyatı kaç TL?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorulara yanıt aramak için sıkça sorgulanıyor. Araç sahipleri için “Güncel benzin fiyatları ne, mazota zam var mı?” gibi sorular, değişen fiyatların takip edilmesi açısından önem taşıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

02.04.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 46,72 TL, motorin litre fiyatı ise 46,83 TL. Ayrıca motorin (Excellium) litre fiyatı da 46,83 TL olarak belirlenmiştir. Fuel Oil ise kilogramı 27,78 TL’den işlem görüyor.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle, KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatları hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip ediliyor. Bu hesaplama ile elde edilen fiyatlar, dağıtım firmaları tarafından belirlenirken rekabetten dolayı şehirler ve şirketler arasında ufak değişiklikler görülüyor.