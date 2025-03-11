Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA ZAM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar, son zamanlarda dikkat çekici bir şekilde gündeme geliyor. Günlük olarak vatandaşlar tarafından “benzin litre fiyatı ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular araştırılıyor. Bunun yanı sıra, araç sahipleri, “Güncel benzine zam geldi mi?” ve “Mazota zam var mı?” gibi konulara dair bilgileri de sıklıkla takip ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

12.03.2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde belirleniyor: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 43,41 TL, motorin litre fiyatı 45,32 TL, motorin (Excellium) 45,32 TL ve fuel oil kilogram fiyatı ise 27,38 TL olarak kaydediliyor.

FİYAT HESAPLAMALARI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanıyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı ulaşıldığında ise, bu maliyetler üzerinden satış işlemleri gerçekleştirilmekte. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonrasında, dağıtım firmaları uygulanan fiyatlar üzerinde küçük değişiklikler yapabiliyor.