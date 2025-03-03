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Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

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BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Benzin ve motorin fiyatlarındaki son gelişmeler, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu fiyatlardaki değişim, gelir durumu ve bütçe planlaması açısından araç sahiplerini doğrudan etkiliyor. Özellikle “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı, kaç TL?” gibi sorular, her gün takip ediliyor. Bunun yanı sıra, “güncel benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi sorular da sıklıkla araştırılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

03.03.2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 46,43 TL, motorin litre fiyatı 46,58 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı da 46,58 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca fuel oil kilogram fiyatı 29,08 TL. Araç sahiplerinin bu fiyat bilgilerinden haberdar olması, bütçelerini yönetmeleri açısından gereken bir konu.

FİYAT HESAPLAMALARINDAKİ ONUMLAR

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak belirleniyor. Bu süreç sonucunda oluşan tavan satış fiyatları, dağıtım firmaları tarafından uygulanıyor ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle fiyatların değişimi, rekabet ve serbesti nedeniyle farklılık arz edebiliyor.

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