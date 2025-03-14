Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzine, mazota ve motorine gelen zamlar, güncel akaryakıt fiyatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu nedenle, benzin ve mazot fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte “benzin litre fiyatı kaç TL” ve “mazot litre fiyatı kaç TL” gibi sorular vatandaşlar tarafından sürekli olarak araştırılıyor. Ayrıca, araç sahipleri “güncel benzine zam geldi mi” ve “mazota zam var mı” gibi sorularla fiyatları takip ediyor. İşte mevcut akaryakıt fiyatları!

14 MART 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

14.03.2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde belirleniyor:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 43,41 TL/lt

– Motorin: 45,32 TL/lt

– Motorin (Excellium): 45,32 TL/lt

– Fuel Oil: 27,38 TL/Kg

HESAPLAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor ve bununla birlikte KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda oluşan dağıtım fiyatları, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre ufak farklılıklar gösterebiliyor.