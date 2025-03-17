Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

Benzin ve mazot fiyatlarındaki artışlar, her gün vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Güncellenen akaryakıt zamları ve dalgalanmalar sebebiyle “benzin litre fiyatı kaç TL?” ve “mazot litre fiyatı ne kadar?” gibi sorular sıkça soruluyor. Bunun yanı sıra, akaryakıt sahipleri için “benzine zam geldi mi?”, “benzine indirim var mı?”, “mazota zam var mı?” gibi detaylar da büyük bir merak konusu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

17.03.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 43,41 TL, motorin litre fiyatı 45,32 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 45,32 TL ve fuel oil kilogram fiyatı 27,38 TL olarak belirlenmiştir.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda oluşan rafineri tavan satış fiyatı dağıtım şirketlerince belirleniyor. Bu fiyatlar, rekabet ve serbesti dolayısıyla firmalar ve şehirler arasında küçük farklar gösterebiliyor.