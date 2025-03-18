Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin gibi akaryakıt fiyatlarına yönelik zam haberleri art arda gelirken, vatandaşlar benzin ve mazot litre fiyatlarını sıkça araştırmaya devam ediyor. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan sorular arasında “Benzin litre fiyatı kaç TL?” ve “Mazot litre fiyatı ne kadar?” yer alıyor. Bunun yanı sıra, araç sahipleri “Güncel benzine zam geldi mi?” ve “Mazota ne kadar zam var?” gibi sorularla akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri takip ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

18.03.2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 43,41 TL/lt

– Motorin: 45,32 TL/lt

– Motorin (Excellium): 45,32 TL/lt

– Fuel Oil: 27,38 TL/Kg

Güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için sürekli olarak güncellenen kaynaklara başvurulmalıdır.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru ile belirleniyor. Bu hesaplamalar sonucunda, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle farklılıklar gösterebiliyor.