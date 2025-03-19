Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki zamlar, güncel akaryakıt haberleriyle birlikte sürekli olarak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle benzin ve mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar, halkın “Benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı, kaç TL?” sorularını araştırmasına neden oluyor. Araç sahipleri ayrıca “Benzine zam geldi mi?”, “Benzine indirim var mı?”, “Mazota zam var mı?” gibi sorular sorarak güncel fiyatları takip ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

19.03.2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium) TL/lt: 43,41 TL

– Motorin TL/lt: 45,32 TL

– Motorin (Excellium) TL/lt: 45,32 TL

– Fuel Oil TL/Kg: 27,38 TL

HESAPLAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru verileriyle belirleniyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı, dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlarla birlikte rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.