Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

SON DÖNEMDEKİ AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında artış yaşanması ile birlikte, bu fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle günlük olarak benzin litre fiyatı ne kadar, mazot litre fiyatı ne kadar gibi sorular vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ayrıca araç sahipleri, “güncel benzine zam geldi mi?”, “benzine indirim var mı?”, “mazota zam var mı?” şeklindeki soruları da sürekli takip ediyor. İşte 20.03.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları.

20.03.2025 TARİHLİ AKARYAKIT FİYATLARI

Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı: 45,24 TL

Motorin litre fiyatı: 45,41 TL

Motorin (Excellium) litre fiyatı: 45,41 TL

Fuel Oil kilogram fiyatı: 27,38 TL

FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru kullanılarak hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda belirlenen tavan fiyat, dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlarla birlikte rekabet ve piyasa serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler bazında küçük değişiklikler gösterebiliyor.