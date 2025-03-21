Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki sürekli artış, araç sahiplerinin, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi soruları sıkça sormalarına neden oluyor. Bu dalgalanmalarla beraber güncel akaryakıt zamları ve indirimleri de araç sahipleri tarafından araştırılıyor. O yüzden, benzine zam geldi mi veya mazota zam var mı gibi sorular, vatandaşlar için günlük bir rutin haline gelmiş durumdadır.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21.03.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium95) litre fiyatı 45,24 TL, motorin litre fiyatı 45,41 TL ve motorin (Excellium) litre fiyatı da 45,41 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca fuel oil kilogram fiyatı 27,38 TL olarak güncellenmiştir.

FİYAT HESAPLAMA SÜRECİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Bu hesaplamalar sonucunda oluşan fiyatlar, dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlarla birlikte rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.