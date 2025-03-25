Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zamlar

Benzine ve mazota yeni zamlar geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve dalgalanmalar, vatandaşların “benzin litre fiyatı kaç TL?” ve “mazot litre fiyatı ne kadar?” gibi soruları sıkça sormasına neden oluyor. Ayrıca, “güncel benzine zam geldi mi?”, “benzine indirim var mı?” ve “mazota zam var mı?” gibi sorular da araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları hakkında araştırma sonuçları.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

25.03.2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlenmiştir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 45,24 TL, Motorin litre fiyatı 45,41 TL, Motorin (Excellium) litre fiyatı 45,41 TL, Fuel Oil kilogram fiyatı 27,38 TL olarak belirtilmiştir.

FİYAT HESAPLAMALARI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesi ile KDV hariç rafineri satış fiyatı elde edilerek hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatlarına ve günlük dolar kuruna bağlı olarak hesaplanıyor. Bu işlemlerin sonucunda elde edilen rafineri tavan satış fiyatı, dağıtım firmaları tarafından rekabet koşulları nedeniyle kentlere ve şirketlere göre farklılık gösterebiliyor.