Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zamlarda Son Durum

Benzin ve mazota zam! Güncel akaryakıt fiyatları sürekli olarak gündeme geliyor. Fiyatlardaki dalgalanmalar sebebiyle vatandaşlar “benzin litre fiyatı kaç TL?”, “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi soruları araştırıyor. Ayrıca, araç sahipleri güncel indirim ve zam bulunup bulunmadığını öğrenmek için “bugün benzine zam geldi mi?”, “mazota zam var mı?” gibi sorular da soruyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

FİYATLAR DİKKAT ÇEKİYOR

07.03.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 43,37 TL, motorin litre fiyatı 46,65 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 46,65 TL ve fuel oil kg fiyatı 27,38 TL olarak belirlenmiştir.

HESAPLAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor. Bu prosedür, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatının elde edilmesine yardımcı oluyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında ufak farklılıklar gösterebiliyor.