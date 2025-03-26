Güncel Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum

BİLGİSAYARLAR BAŞINDAKİ VATANDAŞLARI ETKİLEYEN FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında zam haberleri sıkça gündeme geliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların sürekli olarak “Benzin litre fiyatı ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi soruları araştırmasına sebep oluyor. Ayrıca, “Güncel benzine zam geldi mi?” ve “Mazotta zam var mı?” gibi sorular da araç sahipleri tarafından merak ediliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatlarıyla ilgili detaylar!

26 MART 2025 TARİHLİ AKARYAKIT FİYATLARI

26.03.2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 46,72 TL, motorin litre fiyatı 46,83 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 46,83 TL ve fuel oil kilogram fiyatı ise 27,38 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için gerekli kaynaklara başvurulması tavsiye ediliyor.

FİYATLARIN HESAPLANMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatlarıyla birlikte günlük döviz kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu yöntem sonucunda dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ve şehirler bazında küçük farklılıklar gösterebiliyor.