Güncel Akaryakıt Zamları ve Fiyatlar

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI VE DALGALANMA

Son günlerde benzin, mazot ve motorin fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Bu durum, vatandaşların akaryakıt fiyatlarını sürekli araştırmasına sebep oluyor. “Benzin litre fiyatı ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular, araç sahiplerinin sıkça merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ayrıca, “Güncel benzine zam geldi mi?”, “Benzine indirim var mı?” ve “Mazota zam var mı?” gibi hakkında araştırmalar da sürüyor. Güncel akaryakıt fiyatları ise aşağıdaki gibidir.

AKARYAKIT FİYATLARI (13.03.2025)

13 Mart 2025 tarihindeki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 43,41 TL, motorin litre fiyatı 45,32 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 45,32 TL ve fuel oil kilogram fiyatı ise 27,38 TL. Araç sahipleri güncel durumla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için sürekli araştırma yapıyor.

FİYAT HESAPLAMALARININ TEMELİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda elde edilen tavsiye edilen fiyatlar, rekabet ortamında dağıtım şirketleri ve şehirler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının değişkenliğine yol açıyor.