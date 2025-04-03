Güncel Akaryakıt Zamları ve Fiyatları

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Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar, gün geçtikçe daha fazla dikkat çekiyor. Araç sahipleri, benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? ve mazot litre fiyatı kaç TL? sorularını sürekli araştırıyor. Bunun yanı sıra, güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı gibi sorular da sıklıkla gündeme geliyor. Bu doğrultuda, vatandaşlar akaryakıt fiyatlarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

03.04.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlenmiştir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 46,72 TL, motorin litre fiyatı 46,83 TL ve aynı zamanda motorin (Excellium) litre fiyatı da 46,83 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca fuel oil fiyatı ise 27,78 TL/Kg olarak açıklanmıştır.

FİYATLARIN HESAPLANMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınıyor. Bu durum, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatının belirlenmesini sağlıyor. Hesaplama sonucunda, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.