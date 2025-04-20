Güncel Akış Listesi Belli Oldu

GÜNCEL YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU

Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Akşam saatlerinde ekranlarda yer alacak diziler, yeni ve tekrar bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar sunacak. Daha çok izleyici kitlesini ekran başına toplayacak popüler yapımlar, televizyon keyfini kaçırmak istemeyenler için detaylı bir liste ile sunuluyor. 20 Nisan 2025 Pazar akşamı TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı hakkında bilgi edinmek mümkün.

TRT 1 DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

05.53’te İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı ile başlayan gün, 05.55’te Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye programı ile devam ediyor. 06.50’de Beni Böyle Sev dizisi yayınlanıyor. 08.50’de Alparslan: Büyük Selçuklu, 11.45’de Enine Boyuna ve 13.00’de Yaşam Başka Yerde programları izleyicilerle buluşuyor. 13.30’da TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Kortej Yürüyüşü, 15.00’te Türk Sineması “Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas” ve 17.30’da Kod Adı Kırlangıç dizisi ekranda yer alıyor. 19.00’da Ana Haber, 20.00’de Teşkilat ve 00.15’te 3’te 3 programları izleyicilere sunuluyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de, 07:00’de Kavak Yelleri dizisi başlıyor. 08:30’da Konuştukça, 09:45’te Magazin D Pazar, 12:45’te Evrim Akın İle Ev Gezmesi ve 13:45’te Arda ile Omuz Omuza programları izlenebiliyor. 14:45’te Arka Sokaklar, 16:30’da Uzak Şehir, 18:30’da Kanal D Haber Hafta Sonu ve 20:00’de Eşref Rüya dizileri ekrana geliyor. Gece saatlerinde ise 23:00’te İnci Taneleri, 01:45’te Yargı ve 04:00’te 5N1K programları izleyici ile buluşuyor.

ATV DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

ATV’de 07:30’da ATV’de Hafta Sonu programı başlıyor. 10:00’da Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet, 11:20’de Dizi TV, 12:10’da Sustalı Ceylan dizileri yayınlanıyor. 15:30’da Can Borcu, 19:00’da ATV Ana Haber ve 20:00’de Kardelenler dizisi izlenebiliyor. Gece yayınında ise 00:20’de Can Borcu ve 03:00’te Bir Gece Masalı programları yer alıyor.

Bu akşam hangi dizilerin olduğunu merak edenler için sunulan bu detaylı yayın akışı, ekran başında geçireceğiniz keyifli anları artıracak.