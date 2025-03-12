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Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDAKİ ZAM

Son günlerde benzine, mazota ve motorine gelen zam haberleri, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Günlük olarak sorgulanan sorular arasında “benzin litre fiyatı kaç TL?” ve “mazot litre fiyatı ne kadar?” gibi konular yer alıyor. Ayrıca, araç sahipleri için “güncel benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi sorular da önemli. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

12.03.2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle:
Kurşunsuz 95 (Excellium95) litre fiyatı: 43,41 TL
Motorin litre fiyatı: 45,32 TL
Motorin (Excellium) litre fiyatı: 45,32 TL
Fuel Oil kg fiyatı: 27,38 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç bir rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuruna dayanarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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