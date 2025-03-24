Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları Açıklandı

AKARYAKITTA YENİ ZAM DEĞERLERİ

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar art arda gelirken, özellikle “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular, günlük yaşamda araç sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Ayrıca, “güncel benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi konular da merak edilir hale geldi. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için güncel verileri yakından takip ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

24.03.2025 tarihindeki akaryakıt fiyatları şöyle: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 45,24 TL, motorin litre fiyatı 45,41 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 45,41 TL ve fuel oil kilogram fiyatı ise 27,78 TL olarak belirlendi.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatını oluşturuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF ürün fiyatları ve dolar kuru takip ediliyor. Bu bilgiler doğrultusunda, belli başlı fiyat değişim farklarıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve bölgeler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.