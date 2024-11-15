Güncel Mevduat Faiz Oranları ve Getirileri

BANKALARDAKİ MEVDUAT FAİZLERİ GÜNCELLENDİ

Bankaların güncel faiz oranları açıklandı ve bununla birlikte, 100 bin lira gibi bir tutarın bir aylık getirisi netleşti. Mevduat faizlerinde son durum yatırımcılar için önem taşıyor. Peki, en yüksek mevduat faizi hangi bankada? Hangi banka daha fazla kazanç sunuyor? İşte yapılan güncellemeyle bankalarda 100 bin liranın 1 aylık getirisi:

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ SUNAN BANKALAR

ON PLUS sunmuş olduğu yüzde 55 faiz oranıyla öne çıkıyor ve net kazancı 4.327,87 TL olarak belirleniyor. Vade sonu tutarı ise 104.327,87 TL oluyor. ING de yüzde 52 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Bu durumda net kazanç 4.091,80 TL ve vade sonu tutarı 104.091,80 TL. TEB de aynı şekilde yüzde 52 faiz oranıyla aynı kazancı sağlıyor.

MEVCUT FAİZ ORANLARI VE GETİRİLER

Denizbank ve ODEA ise yüzde 48 faiz oranı sunarken, net kazançları 3.777,05 TL olarak kaydediliyor. Vade sonu tutarı ise 103.777,05 TL olarak hesaplanıyor. Yapı Kredi ve Garanti BBVA, yüzde 46 faiz oranı sunarak net kazançlarını 3.619,67 TL göstermekte. Türkiye İş Bankası’nın faiz oranı yüzde 40, net kazancı ise 3.147,54 TL. EN PARA ise en düşük faiz oranı olan yüzde 39 ile net kazancı 3.068,85 TL olarak belirliyor.

Mevduat faizlerindeki bu artış, yatırımcılar için önemli fırsatlar sağlayabiliyor. Ancak, yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yaparak en uygun seçeneği belirlemek önem taşıyor.