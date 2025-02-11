Güncel Şirket ve Sektör Haberleri Anlatıldı

ALFAS İLE GÜNEŞ ENERJİSİ GÖRECEK

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde gün içerisinde yayımlanan şirket ve sektör haberlerini detaylarıyla paylaştı. Alfa Solar, Aydost Enerji’nin hisselerini 13,2 milyon USD bedelle devralmak için anlaşma sağladı. Aydost Enerji’nin bünyesinde toplam 11 adet güneş enerji santrali yer alıyor ve bu santrallerin toplam kurulu gücü 13.127,40 kWp olarak belirtiliyor.

BEYAZ FILO’DAN YENİ ŞİRKET KURULDU

Beyaz Filo, Balıkesir’de “Edremit Mobilite Otomotiv Anonim Şirketi” unvanlı ve 20 milyon TL başlangıç sermayeli şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Bu gelişme, Beyaz Filo’nun sektördeki yerini güçlendirmesine yardımcı olabilir.

BMSTL’NİN ZARAR AÇIKLAMALARI DEVAM EDİYOR

BMS Birleşik Metal, 4Ç24 finansal sonuçlarını 13 milyon TL zarar ile duyurdu. Şirket, bir önceki çeyrek 12 milyon TL zarar, geçen yılın aynı döneminde ise 80 milyon TL zarar açıklamıştı. 4Ç24 döneminde 41 milyon TL net finansman gideri ve 39 milyon TL erteleme vergi gideri, zarar üzerinde baskı oluşturdu.

DAGI GİYİM MAĞAZA SAYISINI AÇIKLADI

Dagi Giyim, bayiler ve e-ticaret hariç olmak üzere güncel mağaza sayısının 83 olduğunu duyurdu. Bu rakam, Dagi Giyim’in sektördeki varlığını ve pazar payını artırma hedeflerini destekliyor.

INDES GAYRİMENKUL DEĞERİNİ ARTTIRDI

İndeks Bilgisayar, şirket ve bağlı ortaklıklarının aktifinde yer alan gayrimenkullerin değerinin yeniden değerleme sonucunda 2,4 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi. Bu gelişme, İndeks Bilgisayar’ın finansal pozisyonunu sağlamlaştırıyor.

ISCTR SERMAYE TAVANINI ARTIRMAK İSTİYOR

Şirket, kayıtlı sermaye tavanını 25 milyar TL’den 100 milyar TL’ye çıkartmak için onay aldığını duyurdu. Bu adım, ISCTR’nin büyüme planları açısından önemli bir gelişme.

MARTI’NIN FİNANSAL SONUÇLARI GÜÇLENİYOR

Martı Otel İşletmeleri, 3Ç24 finansal sonuçlarını 164 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 41 milyon TL net zarar, bir önceki çeyrekte ise 285 milyon TL net kar bildirmişti. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %75,7 artarken, çeyreksel bazda ise %72,7 azalarak 194 milyon TL oldu. Şirketin net borcunda artış görünmekte.