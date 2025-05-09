Güncel Yayın Akışı Bilgileri Burada

GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI ZENGİNLİĞİ

9 Mayıs tarihinde Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 gibi ulusal kanallar, izleyicilere çeşitli içerikleri sunuyor. Sabah kuşağı programlarından akşama kadar uzanan dizilere, yerli ve yabancı sinema filmlerinden yarışma programlarına kadar geniş bir içerik yelpazesi ekranlarda yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışına göz atalım.

CANLI PROGRAMLAR VE DİZİLER

Yayın akışına göre 09 Mayıs programları şu şekilde sıralanıyor:

– 00:40 Sustalı Ceylan

– 03:30 Aldatmak

– 06:00 Hercai

– 07:00 Kahvaltı Haberleri

– 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

– 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

– 13:00 Gün Ortası

– 14:00 Mutfak Bahane

– 16:00 Esra Erol’da

– 19:00 ATV Ana Haber

– 20:00 Sustalı Ceylan

ATV’nin akışı da oldukça dolu:

– 00:15 Eşref Rüya

– 02:45 Yargı

– 04:45 Poyraz Karayel

– 07:00 Kavak Yelleri

– 09:00 Neler Oluyor Hayatta

– 11:00 Yaprak Dökümü

– 13:30 Gelinim Mutfakta

– 16:45 Arka Sokaklar

– 19:00 Kanal D Ana Haber

– 20:00 Arka Sokaklar

YERLİ FİLM DİZİLER VE PROGRAMLAR

Show TV’nin yayın akışı:

– 02:30 Adım Farah

– 03:45 Her Yerde Sen

– 06:00 Kefaret

– 07:30 İlk Bakış

– 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

– 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

– 12:30 Hudutsuz Sevda

– 13:30 En Hamarat Benim

– 16:45 Karagül

– 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

– 20:00 Kutsal Damacana 4

– 22:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…

– 23:45 Orta Sayfa

Diğer kanallarda da dikkat çeken programlar mevcut:

– 00:15 Kızılcık Şerbeti

– 02:30 Bahar

– 04:45 Deha

– 08:00 Ebru – Murat ile Bu Sabah

– 10:00 Kızılcık Şerbeti

– 12:30 Gelin Evi

– 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

– 18:45 Show Ana Haber

– 20:00 Kızılcık Şerbeti

Son olarak, Star TV’de de birbirinden ilgi çekici yapımlar var:

– 01:30 Dizi

– 03:30 Sefirin Kızı

– 05:30 Aramızda Kalsın

– 07:00 Güne Başlarken

– 09:45 Sana Değer

– 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

– 16:15 Aramızda Kalsın

– 19:00 Star Haber

– 20:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

– 23:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

Bu akış ile izleyicilere oldukça geniş bir içerik seçeneği sunuluyor, gün boyunca televizyon karşısında keyifli anlar yaşanabiliyor.