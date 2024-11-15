Güncellenen Gıda Listesinde Uygunsuzluklar Bulundu

GIDA GÜVENLİĞİ GÜNCELLEMESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine dair taklit-tağşiş yapılmış ve sağlığı tehlikeye atabilecek ürünlerin listesini sürekli güncellemeye devam ediyor. Bakanlığın, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde yaptığı son güncellemelere göre “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün” sayısı 138’e ulaşırken, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlerin sayısı ise 751’e çıktı.

ÜRÜNLERDEKİ UYGUNSUZLUKLAR

Güncellenen liste, bitkisel yağların bulunmaması gereken bazı ürünlerde bitkisel yağ bulunuşunu ve kanatlı etinin sakatatında tespit edilen uygunsuzlukları içeriyor. Listeye yeni eklenen ürünler arasında, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, eritme peynirinde koyun sütü bulunmaması ve balda tespit edilen taklit ve tağşiş vakaları dikkat çekiyor. Ayrıca, dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı varlığının yanı sıra bazı ürünlerde ilaç etken maddelerinin tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar da belirlendi.