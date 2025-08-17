Günde 20 İlaç Kullanan Hadi Aytar, Ameliyat Oldu

HASTA DURUMU VE TEDAVİ SÜRECİ

İzmir’de kalp, tansiyon ve şeker gibi farklı hastalıkları olan 63 yaşındaki Hadi Aytar’ın kalın bağırsağı delindi. Günde 20 ilaç kullanan Aytar, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu. “Günde 20 ilaç kullanıyordum. Onlar da bağırsaklarımı delmiş. Ölmek üzereydim. Çok korktum” diyor. 3 Ağustos’ta şiddetli karın ağrısı ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’ne başvuran Aytar, yapılan tetkik sonrası ameliyata alındı.

AMELİYAT ANINI ANLATIYOR

Evde aniden başlayan ağrıları ile hastaneye gittiğini aktaran Aytar, “O gece saat 02.00 gibi karnım ağrımaya başladı. Sanki bıçakla karnımı deliyorlarmış gibi oldu. Çok acı hissettim. Hastaneye çocuklarım yetiştirdi. Doktor bey beni acil ameliyata aldı” şeklinde konuşuyor. Daha önce hiçbir ameliyat geçirmediğini belirten Aytar, “Korktum. Çünkü ölmek üzereydim. İyileşeceğimi ve tekrar hayata dönebileceğimi düşünemedim” diyor.

SAĞLIKTA YENİ DİSİPLİN

40 yıllık eşi Sıdıka Aytar ise “Buraya gelince karaciğer, dalak ve ince bağırsakta pıhtı atması olduğunu öğrendik. Hadi’ye hayat için bir şans daha verildi” diye açıklama yaparak eşinin çok sayıda hastalığı bulunduğunu vurguluyor. Aytar, “İlaçları yarımşar saat arayla her birini yazarak veriyorum. Listemiz var, listeden takip ediyorum” diyerek ilaç takibini gerçekleştiriyor.

AMELİYATIN BAŞARISI

Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın öne çıktığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Toylu Meredov, “Hadi Bey çok fazla ek hastalıklara sahip bir hastamız. Bağışıklığı etkileyen ilaçlar ile aynı anda kan sulandırıcı kullanan bir hasta. Acil ameliyata alındı. Kapalı yöntemle bağırsağı diktik, karın içini yıkayıp temizledik” ifadelerini kullanıyor. Ameliyatın başarısının ardından Aytar, hızlı bir şekilde normal hayatına dönebildi.