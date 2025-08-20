Gündem

Gündem Ukrayna: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Telefonda Görüştü

PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD’de yapılan Trump-Putin ve Trump-Zelenski görüşmeleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesinde bulundu. Bu görüşme, Rus haber ajansı Interfax tarafından duyuruldu. Görüşmede Ukrayna konusunun yanı sıra liderler bölgesel meseleleri de ele aldı.

ALASKA ZİRVESİ’NDE RUSYA-ABD TEMASLARI

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da bir araya geldi. Bu toplantıda da gündemde yine Ukrayna konusu yer aldı. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvenin ardından bir paylaşım yaparak, Türkiye’nin barış sağlamaya yönelik her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

LAVROV’UN AÇIKLAMALARI

Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin dışında, Ukrayna’daki savaşa dair yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin temel nedenlerini giderek daha iyi anladığını ifade etti. Lavrov, “Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri konusunda, 2022 İstanbul Anlaşması iyi bir örnek.” sözlerini kullanarak, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantisinin sağlam olmasını istiyoruz. Güvenlik konusundaki sorular Rusya olmadan çözülemez.” dedi.

