Gündoğdu: “Hedefimiz Zirveye Ulaşmak”

GÜNDOĞDU’DAN GALİBİYET AÇIKLAMASI

Esenler Erokspor’un Yardımcı Antrenörü Güray Gündoğdu, Şanlıurfaspor ile oynadıkları maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Şanlıurfaspor’u 2-0’lık skorla yenmeyi başardı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yapan Gündoğdu, bu galibiyetle ligde varlıklarını herkese gösterdiklerini ifade etti.

RAKİPLE PUAN FARKINI ARTIRDILAR

Gündoğdu, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok zor bir deplasmanda çok önemli 3 puan aldık. Yaklaşık 6 haftadır galip gelemiyorduk. Bu süreçte 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetimiz oldu. Bizim için oldukça önemli olan bu 3 puanı almamız gerekiyordu çünkü alt sıralardan bir an önce kurtulmamız ve nefes almamız lazım” dedi. Ayrıca, kazandıkları maçın ardından rakip ile olan puan farkını 7’ye çıkardıklarını belirtti.

MÜCADELE DOLU BİR MAÇ

Güray Gündoğdu, oyuncularının mücadelesini vurguladı. “Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi oynadılar mı, tartışılır ama çok iyi mücadele ettiler. Elinden gelenin en iyisini yaptılar ve sonuçta bu şartlarda 2-0 gibi gol yemeden kazanmak güzeldi, değerliydi” diye konuştu. Ayrıca, Esenler Erokspor’un hedefleri olduğunu ve bu doğrultuda ligdeki varlıklarını en üst noktaya taşımayı planladıklarını ifade etti.

HEDEFLERİ YÜKSEK

Son olarak, “Bundan sonraki maçlarda Şanlıurfaspor’a başarılar diliyorum ama bizim daha çok yolumuz var” diyerek sözlerini tamamladı. Erokspor, bu galibiyetle birlikte kendine yeni hedefler koyarak ligdeki mücadelesini sürdürecek.