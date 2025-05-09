Gündüz Hırsızlık Girişimi Kamerada Görüntülendi

GÜPEGÜNDÜZ HIRSIZLIK GİRİŞİMİ

Sultangazi’de meydana gelen olayda iki kadın, gündüz saatlerinde bir apartmana girerek hırsızlık yapmaya çalıştı. Kadınlar, dairelerin kapılarını yoklayarak hırsızlık gerçekleştirmeye çalışırken güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Dün gerçekleşen olay, Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 15.40 sularında kimliği henüz belirlenemeyen iki kadın, apartmana girerek hırsızlık yapma girişiminde bulundu. Bir kadın üst katlarda dolaşarak incelemeler yaparken, diğeri elindeki kartla gözüne kestirdiği bir dairenin kapısını açmaya çalıştı. O esnada, aynı dairenin kapısı önündeki ayakkabıları da kontrol eden kadın, tüm bu anlar apartmanın güvenlik kameralarında görüntülendi.