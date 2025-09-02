Gündüz, S.Bayraktaroğlu’nun Ziyaretini Övdü

GAZİ VE ŞEHİTLERİN YAKINLARI MUTLU

Terör gazisi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun ilk yurtdışı ziyaretinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleşmesinin şehit ve gazi yakınlarını sevindirdiğini aktardı. Gündüz, Bayraktaroğlu’nun milletin huzuru ve geleceği için özveriyle çalıştığını vurguladı.

KESİNLİKLE GÜÇLÜ BİR GÖSTERGE

Gündüz, “Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, göreve geldiğinden sonra ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirmiştir. Kendisini, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel kabul etmiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri de ziyaret edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Gündüz, bu ziyaretin Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının, askeri dayanışmanın ve stratejik iş birliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. “Yerli ve milli bir anlayışla gece gündüz demeden çalışan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bu anlamlı ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapması, milletimizin ‘İki devlet, tek yürek’ iradesinin güçlü bir yansıması olmuştur.” dedi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDEN GÜVENLİK VURGUSU

Gündüz, “Şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin kahramanlık ruhu ile yoğrulmuş Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Kıbrıs Türkü’nün güvenliğinin, Doğu Akdeniz’de barışın ve mavi vatanımızın teminatı olmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.