Günel, Ebru’yu Affettiğini Duyurdu

GÜNEL ZEYNALOVA’DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Bir dönemin “Azeri Kızı” olarak tanınan ve İbrahim Tatlıses’in desteği sayesinde müzik sahnesine adım atan Günel Zeynalova, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni bir açıklamayla dikkatleri yeniden üstüne çekiyor. Günel, geçmişte nişanlısı Reza Zarrab’la ilişkisini bitiren sebeplerden biri olarak gördüğü Ebru Gündeş ile olan kırgınlığının sona erdiğini duyurdu.

REZA ZARRAB-GÜNEL İLİŞKİSİ VE EBRU GÜNDEŞ

Reza Zarrab ve Günel’in ilişkisinin sona ermesine Ebru Gündeş’in müdahale ettiği iddiaları, o dönem magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ayrılıktan sonra Günel’in Gündeş hakkında sarf ettiği sert sözler hala hafızalarda yerini koruyor. Zaman geçmesine rağmen iki sanatçının arasındaki mesafe azalmazken, Ebru Gündeş’in Zarrab ile evlenip ardından boşanmasının ardından iki isim arasındaki gerginlik zaman zaman tekrar gündeme geldi.

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Ancak Günel, yaptığı samimi açıklamayla takipçilerini şaşırttı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçen gün bir böyle oturdum. Ben çünkü arkadaşlarıma şunu söylerim. Affedin herkesi, kalbinizde sizi kıran, sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana sürekli soruyorsunuz ya Ebru Gündeş’i affettin mi diye. Evet, ben kalbimde herkesi affettim.” sözleriyle, Ebru Gündeş ile arasında artık bir sorun olmadığını ifade etti.