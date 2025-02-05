Güner Özkul’dan Telif Hakkı Davası Açıklaması

DAVA AÇILDI

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının yapımlarından telif almadığı gerekçesiyle yapım şirketlerine karşı dava açma kararı aldı. Münir Özkul, “Hababam Sınıfı” filminde Mahmut Hoca, “Aile Şerefi”nde Yaşar Usta ve “Neşeli Günler”de Turşucu Kazım karakterleriyle hafızalara kazınmış, 2018 yılında 93 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

DAVA DİLEKÇESİ

Güner Özkul, dava dilekçesinde babasının filmlerinin uzun bir süredir televizyon ve dijital platformlarda yayınlandığına dikkat çekti ve bu süreçte herhangi bir telif ücreti almadığını ifade etti. Mahkemeden, hakkaniyetli bir karar çıkmasını beklediğini belirten Özkul, sürecin mirasçılar lehine sonuçlanması durumunda Münir Özkul’un filmlerinin gösterimlerinden telif hakkı talep edilebileceğini de sözlerine ekledi.