Güneş Enerjisi Tarlası Dolandırıcılığı İddiası

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTI

Farklı illerde güneş enerjisi santrali kurulması vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı öne sürülen 47 kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 2022 yılında internet üzerinden yapılan ilanlarla Kainat Holding AŞ bünyesinde “Enerji Tarlası” adlı projenin tanıtıldığı bilgisine ulaştı.

ÜRETİM ALANLARINDAN GELİR VAADİ

Soruşturma kapsamında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üretim alanlarında yenilenebilir enerji üretimi yapılacağı ve bu alanların özel parsellere bölünerek üye müşterilere satılacağı belirlendi. Müşterilere, üretilen elektrikten elde edilecek gelirlerin kira getirisi olarak ödeneceği vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

MÜŞTEKİLERDEN ŞİKAYETLER

Müştekiler, medyada gördükleri reklamlar sonrasında bu projeye katılmaya karar verdiklerini ve noter aracılığıyla parsel hisse devri yaptıklarını ifade ediyor. Bazı müşteriler, satın aldıkları parsel oranında 2-3 ay kira ödemesi alırken, bazıları ise hiç ödeme almadıklarını belirtti. Nisan 2024’ten itibaren şirketle iletişim kuramadıklarını, dolandırıldıklarını dile getirerek şikayetçi oldular.

PARSERLERİN DURUMU ARAŞTIRILDI

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın raporuyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden sorgulanan parsellerin tarla olduğu ve güneş paneli ya da yapı bulunmadığı belirlendi. Kainat Holding AŞ’nin herhangi bir başvurusunun bulunmadığı ve gerçek dışı bir parsel kiralama işlemiyle dolandırıcılık yapıldığı anlaşıldı.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR

Soruşturma sırasında alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporunda, parsel satışı ile müştekilere ödenen miktarlar arasında 178 milyon lira fark olduğu, bu miktarın suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Şüphelilere ait 24 iş yerinde arama yapılmasına karar verilmiş ve eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 47 kişiden 23’ü “tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” suçundan tutuklandı, 22’si ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. İki şüpheli serbest bırakıldı.