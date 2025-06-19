Güneş Enerjisi ve Depolama Derneği Başkanı Halil Demirdağ, yeni düzenlemelerle projelerin hızlanacağını belirtti

PLANLANAN YENİ DÜZENLEMELER HIZLANDIRACAK

Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, enerji sektöründe yapılan düzenlemeleri kapsayan ve TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin güneş enerjisi projelerinin hızla ve verimli şekilde hayata geçirilmesine yardımcı olacağını belirtiyor. Demirdağ, AA muhabirine, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren bu teklife dair düşüncelerini aktardı. Yeni kanun ile sektördeki süreçlerin sadeleşmesini ve projelere verilen izinlerin kolaylaşmasını beklediklerini ifade eden Demirdağ, 2014 yılında güneş enerjisi sektöründe mevzuat eksikliklerine rağmen yatırımların yapılabildiğini hatırlatıyor.

BÜROKRATİK ENGELLER YALNIZCA YATIRIMCILARI ZORLAYOR

Demirdağ, o dönem Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), imar izni ve yapı ruhsatı alınmadığını belirtirken, “Ancak zamanla bu süreçler zorunlu hale geldi ve yatırımcılar için ciddi bürokratik engellere dönüştü. Mevcut uygulamalarda yatırımcılar aynı projeyle ilgili farklı aşamalarda defalarca onay almak zorunda kalıyor. Bu durum, güneş enerjisi santral (GES) yatırımcısının önünü tıkıyor ve süreci verimsiz hale getiriyor,” diyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin güneş enerjisi için 50 gigavat kapasite tahsis edebileceğini belirten Demirdağ, mevcut kapasitenin ise 22 gigavat seviyesinde olduğunu aktararak, izin süreçlerinin kapasite tahsisiyle paralel ilerlemesi gerektiğini vurguluyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TASARRUF SAĞLIYOR

Demirdağ ayrıca, “Aksi halde kapasite fiiliyata dönüşemeyecek. 2024’te yenilenebilir enerji sayesinde 12 milyar dolarlık ekonomik tasarruf sağlandı. Bu durum dışa bağımlılığı azalttı ve yerli ekonomik kaynakların güçlenmesine katkı sağladı. Türkiye’de elektrik talebi artacak,” değerlendirmesini yapıyor. TBMM’ye sunulan düzenlemelerin projelerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağını belirten Demirdağ, kanun teklifinin Meclisten en kısa zamanda geçmesini umduğunu aktarıyor.

İZİN SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Demirdağ, yapı ruhsatı gibi teknik onayların doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanmasının önemli olduğunu düşünüyor. “Yeni düzenlemelerle birlikte izin süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesi mümkün hale gelecek. Artık ÇED süreciyle imar süreci aynı anda başlayabilecek. Bu da zaman kaybını önleyecek,” diyor ve hedeflerinin proje onay sürelerini 18 aya, kamulaştırma süreçlerinde ise hız sağlanırsa 12 aya düşürmek olduğunu ekliyor.

DEPOLAMA İHTİYACINI GİDERİYOR

Başkan Demirdağ, GENSED’in yeniden yapılandığını ve derneğin isminin “Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği” olarak değiştirildiğini duyuruyor. Yeni yönetimin güneş enerjisi ile enerji depolama sistemlerine de odaklanacağını belirten Demirdağ, depolamanın enerji sistemine esneklik kazandırdığını ve daha hızlı bir altyapı kurulmasını sağladığını aktarıyor. “Artık sadece üretmek yetmiyor, bu enerjiyi depolayarak sisteme ihtiyaç anında sunmak gerekiyor,” diyor.

Demirdağ, gündüz üretilen elektriğin akşam saatlerinde kullanılabilir hale gelmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Örneğin, sadece 3 saatlik ihtiyaç için 11 bin megavatsaatlik bir güç yeterli olabilir. Bu da toplam sistem ihtiyacına önemli bir katkı sağlar. Artık yenilenebilir enerjiyle ürettiğimiz elektriği depolayıp istediğimiz saatte satabilmeliyiz. Bu yaklaşım, doğal gaz ve kömür ithalatını da azaltacak,” ifadesini kullanıyor. Kanun teklifinin gerekçeleri arasında bu hedeflerin açıkça yer aldığını belirtiyor.